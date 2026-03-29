تأكد غياب زوبيميندي عن لقاء مصر

سيغيب مارتن زوبيميندي لاعب وسط منتخب إسبانيا عن مواجهة مصر الودية يوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني بملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

وأوضح منتخب إسبانيا عبر موقعه أن زوبيميندي خرج من معسكر المنتخب الإسباني بسبب آلام في ركبته اليمنى.

وأضاف أنه من أجل عدم المخاطرة والحفاظ على سلامة اللاعب، تقرر استبعاده من القائمة.

وذكر أن الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا أبلغ نظيره في نادي أرسنال بكل تفاصيل الحالة.

وقاد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا تدريب الأحد في مدريد، بعد جلسة التعافي يوم السبت عقب الفوز على صربيا 3-0 يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يخوض اللاروخا تدريبا صباحيا يوم الاثنين، وبعدها سيسافر المنتخب الإسباني إلى برشلونة.

إلى ذلك، ذكرت جريدة OK DIARIO أن تذاكر مباراة إسبانيا ومصر الودية نفدت بالكامل.

أوضح التقرير أن التذاكر نفدت فور طرحها للجمهور.

وأضاف أن الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره لمتابعة المباراة الودية التي ستجمع بين إسبانيا ومصر.

فالمنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.