تعرض للإيقاف في الدوري.. البلغاري كاباكوف حكما لمواجهة مصر ضد إسبانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مواجهة منتخب مصر ضد إسبانيا الودية بقيادة جورجي كاباكوف.

ويحل منتخب مصر ضيفا على إسبانيا في مدينة برشلونة مساء الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم ساحة: جورجي كاباكوف

حكم مساعد أول: مارتن مارجاريتوف

حكم مساعد ثان: مارتن فينيف

حكم رابع: رادوسلاف جيدجينوف

وتعرض كاباكوف للإيقاف من الاتحاد البلغاري لأجل غير مسمى في أكتوبر الماضي بعد تقييمات غير مرضية لأدائه باستخدام تقنية الفيديو في الدوري.

ويضع هذا القرار مشاركته الدولية لمواجهة مصر ضد إسبانيا تحت رقابة فنية مشددة.

وخاض كاباكوف أولى مبارياته في دوري أبطال أوروبا بين فالنسيا ومانشستر يونايتد 2018، وفاز بها الفريق الإسباني 2-1.

بينما أدار نصف نهائي أمم أوروبا للشباب في 2019 بين إسبانيا وفرنسا وانتهت بفوز إسبانيا تحت قيادة لويس دي لافوينتي 4-1.

وتقام المباراة على ملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره لمتابعة المباراة الودية التي ستجمع بين إسبانيا ومصر.

فالمنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

إلى ذلك، وصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.