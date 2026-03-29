موندو ديبورتيفو: ثنائي مانشستر يتنافس للحصول على خدمات تونالي

الأحد، 29 مارس 2026 - 16:03

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - ساندرو تونالي

يدخل قطبا مانشستر صراعا كبيرا للحصول على خدمات ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ثنائي مانشستر في صراع كبير للحصول على خدمات الدولي الإيطالي.

وأفاد التقرير أن مانشستر سيتي يبحث عن تعزيزات في خط الوسط وذلك وسط حالة من الغموض حول مستقبل رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والذي يتبقى على عقده أقل من عام، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويسعى مانشستر يونايتد جاهدا أن يتعاقد مع تونالي من أجل زيادة قوة وسط ملعب الفريق الموسم المقبل، حيث يطمح الفريق للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل بعد غياب كبير عن منصات التتويج.

ورغم أن تونالي لا يدفع حاليًا للرحيل، إلا أن وكلاءه يستكشفون الخيارات المتاحة للفترة المقبلة، مع وجود رغبة محتملة في العودة إلى إيطاليا قبل موسم 2026-2027.

ويتوقع أن يطالب نيوكاسل بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن أحد العناصر الأساسية في تشكيلة إيدي هاو مدرب الماكبايس.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل صيف 2023 قادما من ميلان.

وخاض تونالي من نيوكاسل الموسم الحالي 47 مباراة مسجلا 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع نيوكاسل لـ 104 مباراة مسجلا 10 أهداف، وصنع 10 آخرين.

