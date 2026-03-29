دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه

تحدث كيفن دي بروين لاعب نابولي عن أزمة زميله روميلو لوكاكو مع النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل بقاء لوكاكو في بلجيكا دون موافقة نابولي، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة.

وقال دي بروين في تصريحات نقلتها جازيتا ديلو سبورت: "دائما ما يكون هناك الكثير من الجدل حول نابولي، أي شيء يحدث هناك يتم تضخيمه".

وأضاف "لا أعرف كل التفاصيل، لكن من الواضح أن الوضع ليس جيدا بالنسبة للوكاكو".

وأوضح "تعرض لإصابة طويلة، وأتمنى أن يعود في أقرب وقت ممكن إلى مستواه".

وغضب مسؤولو نابولي من تصرف اللاعب، ويدرس النادي استبعاده حال عدم عودته في الموعد المحدد.

وأشار دي بروين "مررنا بتجربة متشابهة بعد الإصابة، أنا خضعت لبرنامج تأهيلي كامل في بلجيكا، بينما لوكاكو تدرب بين أنتويرب ونابولي".

وأتم "عندما تكون هناك وجهتا نظر مختلفتان، يصبح العمل معا صعبا، وهذا ليس مثاليا للاعب يحاول استعادة جاهزيته".

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده حتى الأسبوع المقبل لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وبحسب شبكة سكاي، يدرس نابولي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب بسبب غيابه دون إذن مسبق.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.