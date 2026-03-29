هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير

الأحد، 29 مارس 2026 - 12:56

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

كشف أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ أن هاري كين لاعب الفريق يشعر بالسعادة مع الفريق البافاري ويأمل في تجديد عقده.

وينتهي عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ صيف 2027.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ما أسمعه وأشعر به أنه كين وعائلته يشعرون براحة كبيرة هنا، لكن لا أحد يعلم متى يأتي نادي سعودي ويضع المال الكثير على الطاولة، لكنه يشعر براحة هنا وأتمنى أن يستمر".

هونيس: أوليس يخلف صلاح؟ لا يفيد أن يكون لدينا 200 مليون يورو ونلعب بشكل أسوأ هونيس: ريال مدريد لا يلعب كرة رائعة.. لكنهم يمتلكون خبرة كبيرة هونيس: كروس لم يعد يناسب كرة القدم الحالية هونيس: تياجو اتفق مع ليفربول ويونايتد.. والناديان يبتزان بايرن ميونيخ

وواصل "هاري كين لم يكن قد قدم مستوى كبيرا في توتنام من قبل، وكان ذلك بالفعل يمثل مخاطرة، لكنه لعب بشكل مذهل هنا في السنوات الأخيرة".

وانضم هاري كين لبايرن ميونيخ صيف 2023 قادما من توتنام.

وخاض هاري كين مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 40 مباراة مسجلا 48 هدفا، وصنع 5 آخرين.

ووصلت إجمالي مبارياته مع بايرن ميونيخ لـ 136 مباراة مسجلا 133 هدفا وصنع 31 آخرين.

وحقق مع بايرن ميونيخ الدوري الألماني مرة واحدة، والسوبر الألماني مرة.

ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه "اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا لابورتا: رحيل ميسي قراري.. والعلاقة ساءت مع بيريز لهذا السبب
حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير ساعة | الكرة الأوروبية
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
