هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير

كشف أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ أن هاري كين لاعب الفريق يشعر بالسعادة مع الفريق البافاري ويأمل في تجديد عقده.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وينتهي عقد هاري كين مع بايرن ميونيخ صيف 2027.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "ما أسمعه وأشعر به أنه كين وعائلته يشعرون براحة كبيرة هنا، لكن لا أحد يعلم متى يأتي نادي سعودي ويضع المال الكثير على الطاولة، لكنه يشعر براحة هنا وأتمنى أن يستمر".

وواصل "هاري كين لم يكن قد قدم مستوى كبيرا في توتنام من قبل، وكان ذلك بالفعل يمثل مخاطرة، لكنه لعب بشكل مذهل هنا في السنوات الأخيرة".

وانضم هاري كين لبايرن ميونيخ صيف 2023 قادما من توتنام.

وخاض هاري كين مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 40 مباراة مسجلا 48 هدفا، وصنع 5 آخرين.

ووصلت إجمالي مبارياته مع بايرن ميونيخ لـ 136 مباراة مسجلا 133 هدفا وصنع 31 آخرين.

وحقق مع بايرن ميونيخ الدوري الألماني مرة واحدة، والسوبر الألماني مرة.