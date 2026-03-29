"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق

تعرض ميرتشا لوتشيسكو مدرب منتخب رومانيا لإصابة قوية خلال مران الفريق ضمن منافسات التوقف الدولي.

وودع منتخب رومانيا منافسات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد الخسارة من تركيا.

وكشف موقع Golazo الروماني عن إصابة لوتشيسكو خلال المران وهو يتحدث مع اللاعبين ليجلس على كرسي دون إبداء أي رد فعل لفترة.

وأشار التقرير إلى الكشف عن إصابة لوتشيسكو باضطراب خطير في نظم القلب وفقا للفحوصات الطبية.

وتأتي المشاكل الصحية للمدرب الروماني بعد بداية صعبة هذا العام، إذ تواجد أيضا في المستشفى من قبل لكنه أصر على التواجد مع المنتخب الروماني قبل مواجهة تركيا.

ويخضع المدرب حاليا لرعاية صحية تامة، ويتلقى الفحوصات التشخيصية اللازمة لتحقيق استقرار نظم القلب.

وأعلن المكتب الإعلامي لمستشفى الطواريء بجامعة بوخارست عن بقاء لوتشيسكو لحين استقرار حالته.

وكان من المفترض أن يكون لوتشيسكو على رأس القيادة الفنية لمنتخب رومانيا أمام سلوفاكيا وديا مساء الثلاثاء.

ويعد لوتشيسكو أحد أبرز المدربين في تاريخ رومانيا وأنجحهم على الإطلاق.

وكان لوتشيسكو يمني النفس بتحقيق الإنجاز الغائب الوحيد وهو التأهل لكأس العالم قبل أن يطيح منتخب تركيا بأحلامه.

وتوج المدرب الروماني بالعديد من الألقاب سواء وقت تولي دينامو ورابيد بوخارست الرومانيين وجالاتاسراي وبشكتاش التركيين وشاختار الأوكراني.