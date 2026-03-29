استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان

الأحد، 29 مارس 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

إيزي - ساكا - وارتون - إنجلترا

أعلن المنتخب الإنجليزي خروج 8 لاعبين من معسكر الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة اليابان يوم الثلاثاء على ملعب ويمبلي، بعد التعادل مع أوروجواي يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يغادر المعسكر 8 لاعبين، من بينهم آرون رامسديل، فيكايو توموري ودومينيك كالفيرت-لوين.

كما سيعود جون ستونز إلى مانشستر سيتي للخضوع للتقييم بعد تعرضه لمشكلة خلال التدريبات قبل التعادل 1-1 مع أوروجواي مساء الجمعة.

وعاد كل من آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، ونوني مادويكي لاعب أرسنال إلى نادييهما بسبب إصابات تعرضا لها خلال المباراة.

وسيعود أيضًا ديكلان رايس وبوكايو ساكا إلى أرسنال لإجراء فحوصات طبية.

وكان منتخب إنجلترا قد أعلن قبل أيام استدعاء هارفي بارنز وبن وايت لدخول معسكر الأسود الثلاثة خلال توقف مارس الجاري.

الثنائي حل بدلا من إبيريشي إيزي وجاريل كوانساه، اللذين تم استبعادهما بسبب الإصابة.

