صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي

كشف الفرنسي فالنتين أتانجانا لاعب أهلي جدة السعودي كواليس انتقاله إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن رغبته في اللعب إلى جانب نخبة من النجوم كانت العامل الحاسم في اتخاذ قراره، رغم وجود عرض أوروبي في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل أتانجانا من ستاد ريمس إلى أهلي جدة الصيف الماضي لمدة 3 مواسم.

وأوضح أتانجانا في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط أنه كان في العاصمة البريطانية لندن لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى ستراسبورج، قبل أن يتلقى اتصالًا من والده قبل 24 ساعة فقط من إغلاق فترة التسجيل، يخبره خلاله بتلقي عرض رسمي من أهلي جدة.

وأضاف "وافقت على العرض، الجانب المالي كان مهمًا لكنه لم يكن السبب الأول، كنت أريد اللعب مع النجوم، الأسماء الكبيرة داخل الفريق منحته دافعًا إضافيًا لخوض التجربة".

وأكمل "عندما رأيت قائمة لاعبي أهلي جدة لم أتردد، شعرت أن هذه الخطوة ستساعدني على التطور والوصول إلى مستوى أعلى".

وتحدث أتانجانا عن الدعم الذي وجده منذ وصوله إلى جدة، مبينًا أن الإيفواري فرانك كيسيه كان له دور كبير في تسهيل عملية التأقلم، بعدما دعاه إلى منزله برفقة عائلته في أيامه الأولى، فيما قدم السنغالي إدوارد ميندي دعمًا مستمرًا داخل الفريق.

وأكد أن الجزائري رياض محرز يعد الأكثر قربًا منه، موضحًا "محرز يتحدث معي باستمرار ويمنحني الثقة، ويؤكد أن لدي الإمكانيات للوصول إلى أعلى مستوى وتمثيل منتخب فرنسا الأول".

وعن حياته في السعودية، أبدى اللاعب ارتياحه الكبير، قائلًا: "السعودية بلد جميل، وقد ساعدني اللاعبون الفرنسيون في التعرف على الحياة في جدة، كما أن والدي سبق له اللعب هنا مع نادي الفتح، وهو ما سهّل عليّ الكثير".