تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب

يجهز برشلونة عرضا لتجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي لمدة موسم واحد، مع ترك القرار النهائي للاعب خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ليفاندوفسكي في حسم مستقبله بعد جلسة مرتقبة مع هانز فليك، من أجل معرفة دوره في المشروع الفني خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت عن قرار برشلونة بتجهيز عرض لتجديد عقد ليفاندوفسكي لمدة موسم واحد.

وأشار التقرير إلى انتظار النادي ردا من المهاجم البولندي بنهاية أبريل أو بداية مايو، من أجل حسم خططه للموسم الجديد.

ويشمل العرض تخفيضا كبيرا في الراتب الثابت، مقابل زيادة الحوافز المرتبطة بالأداء، في محاولة للإبقاء على اللاعب داخل الفريق.

ويضع اللاعب الجانب الرياضي أولوية، إذ يرحب بالبقاء حتى مع دور أقل، بشرط الشعور بأهميته داخل الفريق.

ويملك ليفاندوفسكي عدة عروض خارجية، أبرزها من يوفنتوس وميلان، إلى جانب عروض من الدوري التركي والدوري الأمريكي، وتحديدا شيكاغو فاير، بينما تبدو الخيارات السعودية مستبعدة.

ولا ينوي برشلونة الدخول في منافسة مالية مع تلك العروض، إذ يقتصر عرضه على موسم واحد دون خيار التمديد، وبراتب أقل.

ويخطط النادي أيضا للتعاقد مع مهاجم جديد في مركز رأس الحربة، ويعد جوليان ألفاريز الهدف الأبرز.

وقد يؤثر ذلك على مستقبل فيران توريس، في ظل رغبة الإدارة في تقليص عدد المهاجمين داخل الفريق.

ويحسم ليفاندوفسكي قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم وضوح موقفه من الاستمرار حتى الآن.