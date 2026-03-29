تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب

الأحد، 29 مارس 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

يجهز برشلونة عرضا لتجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي لمدة موسم واحد، مع ترك القرار النهائي للاعب خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ليفاندوفسكي في حسم مستقبله بعد جلسة مرتقبة مع هانز فليك، من أجل معرفة دوره في المشروع الفني خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت عن قرار برشلونة بتجهيز عرض لتجديد عقد ليفاندوفسكي لمدة موسم واحد.

ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة لورينتي: برشلونة يريد الانتقام.. وأرغب في الاعتزال بقميص أتلتيكو الحضور الكامل يقترب.. برشلونة يبيع 25 ألف تذكرة لكلاسيكو أبطال أوروبا تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو

وأشار التقرير إلى انتظار النادي ردا من المهاجم البولندي بنهاية أبريل أو بداية مايو، من أجل حسم خططه للموسم الجديد.

ويشمل العرض تخفيضا كبيرا في الراتب الثابت، مقابل زيادة الحوافز المرتبطة بالأداء، في محاولة للإبقاء على اللاعب داخل الفريق.

ويضع اللاعب الجانب الرياضي أولوية، إذ يرحب بالبقاء حتى مع دور أقل، بشرط الشعور بأهميته داخل الفريق.

ويملك ليفاندوفسكي عدة عروض خارجية، أبرزها من يوفنتوس وميلان، إلى جانب عروض من الدوري التركي والدوري الأمريكي، وتحديدا شيكاغو فاير، بينما تبدو الخيارات السعودية مستبعدة.

ولا ينوي برشلونة الدخول في منافسة مالية مع تلك العروض، إذ يقتصر عرضه على موسم واحد دون خيار التمديد، وبراتب أقل.

ويخطط النادي أيضا للتعاقد مع مهاجم جديد في مركز رأس الحربة، ويعد جوليان ألفاريز الهدف الأبرز.

وقد يؤثر ذلك على مستقبل فيران توريس، في ظل رغبة الإدارة في تقليص عدد المهاجمين داخل الفريق.

ويحسم ليفاندوفسكي قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل عدم وضوح موقفه من الاستمرار حتى الآن.

تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو لابورتا: رحيل ميسي قراري.. والعلاقة ساءت مع بيريز لهذا السبب ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة هيثم حسن - "عداء" بدأ من شوارع فرنسا وتألق في أوفييدو.. ومسيرة تفتقد اللمسة الأخيرة الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي بسبب فالفيردي.. أتلتيكو مدريد يهاجم اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني
حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى 38 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير ساعة | الكرة الأوروبية
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
