ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا أن المنتخب يتأقلم مع الظروف المناخية المختلفة في الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم.

ويخوض منتخب فرنسا وديتين في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم 2026، أمام البرازيل وانتهت بفوز الديوك في المباراة بهدفين مقابل هدف، وسيواجه منتخب كولومبيا مساء اليوم الأحد.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي عن تأقلم المنتخب مع أجواء الولايات المتحدة الامريكية: "من ناحية الحرارة نحن مرتاحون في الوقت الحالي، هناك مشكلات كنت أعرفها دائما تتعلق بالانتقالات، ليست المسافة هي المشكلة، بل وقت السفر، و ربما نتأخر بعض الشيء قبل انطلاق التدريب لأن الطريق يكون مزدحم".

وواصل "عند وصولنا هنا، قضينا وقتا طويلا في المطار مع تفتيش لم أر مثله من قبل، لكننا نتأقلم، كنا نعلم، وهذه هي فائدة خوض مباريات تحضيرية في بوسطن، فهي بمثابة تجربة مهمة لنا قبل البطولة".

وأردف "كنت هنا خلال كأس العالم للأندية، هناك ظروف مختلفة تسبب مزيدا من التعقيدات، الصيف هنا سيكون مصحوبا بالحرارة، وسيكون التعافي مهما".

وأتم "الالتزامات الإعلامية ستكون على بعد 45 دقيقة من ملعب التدريب، وسنعمل على تقليلها والتكيف معها، مع الحرارة، سيكون التعافي أساسيا، سنلعب الساعة 15:00 أو 17:00، وسنفعل كل ما نستطيع لتقليل فقدان الطاقة خارج الملعب".

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: السنغال، والمسار رقم 2 في الملحق العالمي، والنرويج، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

وسينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في مباراة مكررة من افتتاح كأس العالم 2010.