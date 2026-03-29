اسكواش - عسل إلى نهائي أوبتاسيا.. ولقب السيدات يحسم صدارة التصنيف

تأهل مصطفى عسل إلى نهائي منافسات الرجال ببطولة أوبتاسيا للاسكواش.

وتقام منافسات بطولة أوبتاسيا للاسكواش بمدينة ويمبلدون بإنجلترا وتختتم مساء اليوم الأحد.

وكان مصطفى عسل قد تغلب على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 72 دقيقة.

وحسم عسل لاعب نادي بالم هيلز تأهله إلى النهائي لمواجهة البيروفي دييجو إلياس في المباراة النهائية.

بينما على مستوى السيدات يقام نهائي مصري خالص بين هانيا الحمامي ونور الشربيني.

وتغلبت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح نور الشربيني لاعبة سبورتنج في الفوز الإنجليزية جيورجينا كينيدي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتحسم الفائزة من نور الشربيني وهانيا الحمامي، صدارة التصنيف العالمي للعبة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش والمقرر لها 4 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة الجونة واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.