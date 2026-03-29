نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا

ذكرت جريدة OK DIARIO أن تذاكر مباراة إسبانيا ومصر الودية نفدت بالكامل.

وتقام المباراة على ملعب إسبانيول يوم الثلاثاء.

أوضح التقرير أن التذاكر نفدت فور طرحها للجمهور.

وأضاف أن الملعب سيكون ممتلئًا عن آخره لمتابعة المباراة الودية التي ستجمع بين إسبانيا ومصر.

فالمنتخب الإسباني لم يلعب في كتالونيا منذ عام 2022.

إلى ذلك، وصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة منتخب اللاروخا وديا.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية وديا بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو المجلس ورئيس البعثة ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.