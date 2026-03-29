بعد الاحتفال بتأهل البوسنة.. ديماركو: لم أكن متعجرفا ولم نشارك في كأس العالم منذ 2014

تحدث فيديريكو ديماركو لاعب إنتر عن واقعة احتفاله خلال متابعة مباراة البوسنة، مؤكدا أنه لم يقصد التقليل من أي طرف.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

وقال ديماركو: "أحترم كل ناد وكل دولة، ما حدث كان رد فعل طبيعي أثناء مشاهدة ركلات الترجيح مع زملائي".

وأضاف "إدين دجيكو صديقي، لعبت معه لعامين وتواصلت معه بعد المباراة، وأنا سعيد برؤيته في النهائي".

وأوضح "لم أقلل من احترام البوسنة أو شعبها، وقيل إنني كنت متعجرفا، لكن بأي حق؟ نحن لم نشارك في كأس العالم منذ 2014".

واختتم تصريحاته "لا أرى أن ما فعلته خطأ، لكن كان من غير اللائق عرض هذه اللقطة على التلفاز، خاصة في وجود عائلات وأطفال".

وكسر الأتزوري مؤقتا لعنة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ففي 2018 خسر من السويد 1-0 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي 2022 خسر بشكل مفاجئ من مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق بهدف دون رد.

والآن في 2026 انتصر على أيرلندا الشمالية في نصف فالنهائي ويواجه منتخب إيطاليا نظيره البوسنة والهرسك لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد تغلب على ويلز بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.