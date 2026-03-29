بعد الاحتفال بتأهل البوسنة.. ديماركو: لم أكن متعجرفا ولم نشارك في كأس العالم منذ 2014

الأحد، 29 مارس 2026 - 11:23

كتب : FilGoal

فيديريكو ديماركو وفيديريكو كييزا - إيطاليا ضد هولندا

تحدث فيديريكو ديماركو لاعب إنتر عن واقعة احتفاله خلال متابعة مباراة البوسنة، مؤكدا أنه لم يقصد التقليل من أي طرف.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 بالفوز على أيرلندا الشمالية بنتيجة 2-0 في ملعب بيرجامو معقل أتالانتا بإيطاليا.

وقال ديماركو: "أحترم كل ناد وكل دولة، ما حدث كان رد فعل طبيعي أثناء مشاهدة ركلات الترجيح مع زملائي".

منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة إبراهيم حسن: مشوارنا في كأس العالم بدأ أمام السعودية.. وأفضل انتقال صلاح للدوري الفرنسي لمواجهة العراق والكونغو.. بوليفيا وجامايكا يتأهلان لنهائي ملحق كأس العالم 2026

وأضاف "إدين دجيكو صديقي، لعبت معه لعامين وتواصلت معه بعد المباراة، وأنا سعيد برؤيته في النهائي".

وأوضح "لم أقلل من احترام البوسنة أو شعبها، وقيل إنني كنت متعجرفا، لكن بأي حق؟ نحن لم نشارك في كأس العالم منذ 2014".

واختتم تصريحاته "لا أرى أن ما فعلته خطأ، لكن كان من غير اللائق عرض هذه اللقطة على التلفاز، خاصة في وجود عائلات وأطفال".

وكسر الأتزوري مؤقتا لعنة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ففي 2018 خسر من السويد 1-0 ذهابا وتعادل سلبيا إيابا.

وفي 2022 خسر بشكل مفاجئ من مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق بهدف دون رد.

والآن في 2026 انتصر على أيرلندا الشمالية في نصف فالنهائي ويواجه منتخب إيطاليا نظيره البوسنة والهرسك لتحديد المتأهل لكأس العالم.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد تغلب على ويلز بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير "اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو مساعد سلوت يترك الباب مفتوحا للعودة إلى فينورد مستقبلا
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة رافينيا تمنح برشلونة ما يقارب من 143 ألف يورو ساعة | الدوري الإسباني
