"الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي

وجه هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق رسالة إلى جماهير الأهلي في بيان رسمي بعد ردود الفعل حول تصريحاته الأخيرة.

وكان هاني رمزي قد انتقد إدارة الكرة في الأهلي وطريقة رحيله من النادي.

وتولى هاني رمزي منصب مدير إدارة الكشافين بالنادي الأهلي خلال الفترة الماضية قبل رحيله.

وجاء بيان هاني رمزي كالآتي:

"جمهور الأهلي العظيم.. بعد خالص التحية، تابعت ردود أفعالكم المتباينة على تصريحاتى الإعلامية الأخيرة والتى تم تناول بعضها بغضب وانفعال لذا لذم التوضيح:

أولا: هانى رمزى هو ابن النادى الأهلي الذي نشأ وتربي وتدرج واحترف وعاد إلى أحضان بيته ثم واصل العمل فنيا و إعلاميا وإداريا بكل إخلاص ملبياً نداء النادي أى وقت شاء.

ثانيا: الاحترام والتقدير لكل أفراد المنظومة الأهلاوية رموز وإدارة وجماهير علي مدي كل عصور النادي هو مبدأ وركيزة أساسية راسخة حتي في أصعب الظروف.

ثالثا: تصريحاتى لم تكن أبدا بغرض .. وتوقيتها لم يكن متعمدا أو استغلالا للظرف الراهن الذى أتمنى بل وأنا على يقين أن نادينا العظيم سيتجاوزه ويخرج منها كعادته قويا عملاقا كما تعودناه.

رابعا: التصريحات التى غضب منها البعض - وأنا متفهم تماما أسباب غضبهم - لم تكن إلا من باب محاولة الإصلاح ولفت انتباه إدارة النادى وأصحاب القرار إلى بعض التفاصيل التى ربما لم تصلهم بدقة وهذا هو وقت إصلاحها ضمن مشروع الإصلاح المرتقب فلم تكن أبدا تصيدا أو النيل من أحد بل كانت محاولة لسرعة إدراجها ضمن بنود خطة التصحيح.

خامساً: هانى رمزى كما عاهدتموه لا يعرف ولا يعترف بمفاهيم الإثارة الإعلامية أو الدخول فى حالات جدلية أو الحديث والتصريح لأسباب شخصية فقد كنت طوال مسيرتى وسأظل للأبد أحد أبناء النادى العاشقين المعترفين طوال الوقت بفضل الله ثم النادى وجماهيره عليهم.

سادساً: كل من يعمل بالنادى وكل من تولى إدارة النادى أو فريق الكرة يحاول ويجتهد ويخلص ويتفاني ويبقى التوفيق عند الله.. وأنا واحد من هؤلاء أصبت كما يصيب البعض وأخطأت كما يخطيء البعض ولا ميزة لأحد على آخر حتى ينتقد أو ينظر أو يتحدث باستعلاء خصوصا إذا كان قد ترك منصبه، والأمر كما ذكرت كان من باب المساعدة فى إعادة ترتيب وبناء البيت الكبير الذى يضمنا جميعا سواء كنا موجودين فى مهام بصفة رسمية أو بصفة غير رسمية.

عفوا عن أي شيء سبب لبساً أو التباساً أو غموضا أو أمراً غير مفهوم فى سياق حديثي الذي لم أكن أقصد منه سوي استغلال فرصة الإصلاح الجارية بالنادي حاليا لتكون شاملة لكافة التفاصيل التى قد يراها البعض ثانوية رغم انها جوهرية للغاية.

أخيرا: التصريحات خرجت من قلب محب للنادي وإن المصارحة لم تكن إلا من باب الإصلاح، ويبقي دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع".