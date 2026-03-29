الشرق الأوسط: مصير رينار مع منتخب السعودية قد يحسم عقب لقاء صربيا

الأحد، 29 مارس 2026 - 10:55

كتب : FilGoal

هيرفي رينار مدرب السعودية

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن مواجهة السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء قد تطيح بهيرفي رينار من تدريب المنتخب السعودي.

وذلك بعد الخسارة المخيبة أمام منتخب مصر برباعية نظيفة في جدة، ضمن تحضيرات المنتخبين لمونديال 2026.

وأوضح التقرير أن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مستقبل رينار مع الأخضر من حيث الاستمرار على رأس الجهاز الفني أو إنهاء عقده.

عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا

رغم ضعف الاحتمالات بشأن الخيار الثاني نظراً لضيق الوقت وتبقي قرابة شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم، وفقا للتقرير.

ومنذ عودة الفرنسي هيرفي رينار إلى منصبه مجدداً في نوفمبر 2024 لعب الأخضر تحت قيادته 26 مواجهة، مع لقاء مصر الأخير، واللافت أن المنتخب سجل 26 هدفاً بينما تلقت شباكه 30 هدفاً.

أما الأرقام الخاصة بالفوز والخسارة فقد بدت متقاربة بانتصاره في عشر مباريات وخسارته مثلها وتعادله في 6 مواجهات، لكنه يظل رقماً متواضعاً جداً عند النظر للمنتخبات التي قابلها الأخضر في مسيرته مع رينار.

الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة ثقيلة رسمت الكثير من علامات الاستفهام حول المظهر العام للمنتخب والهوية التي سيظهر عليها في المونديال المقبل، خاصة وأن الأخضر سيواجه منتخبات قوية وثقيلة فنية مثل إسبانيا وأوروجواي وكاب فيردي.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي، مساء السبت إلى العاصمة الصربية بلجراد، استكمالاً للمعسكر الإعدادي المتضمّن مواجهة منتخب صربيا وديّاً، يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم قائمة الأخضر 27 لاعباً، هم «نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبد الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبد الله الحمدان، مروان الصحافي، صالح الشهري، فراس البريكان.

مصر هيرفي رينار السعودية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان بعد الخسارة من مصر برباعية.. رينارد يستدعي العويس لمواجهة صربيا قادر ميتي: سبب انضمامي للهلال ليس ماديا.. وإنزاجي أقنعني بخطة تورام اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز الحمدان: نعتذر لجماهير السعودية.. وواجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة سعود عبد الحميد: علينا التعلم من الخسارة أمام مصر.. والمنتخب السعودية لا ينقصه شيء
حارس الجزائر يكشف نصائح محرز له في مباراته الدولية الأولى 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإفريقي يعتمد رحيل فيرون أومبا عن منصب الأمين العام 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
ديشامب: أمريكا بها مشكلة تتعلق بوقت السفر.. وقضينا وقتا طويلا في المطار 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين: وضع لوكاكو في نابولي ليس جيدا.. وكل شيء هناك يتم تضخيمه 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
هونيس: هاري كين مستمر معنا.. ولا نعلم متى يأتي ناد سعودي ويضع المال الكثير 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
"اضطراب خطير في القلب".. إصابة لوتشيسكو مدرب رومانيا خلال مران الفريق ساعة | الكرة الأوروبية
استبعاد 8 لاعبين من معسكر إنجلترا قبل مواجهة اليابان ساعة | الكرة الأوروبية
صانع ألعاب أهلي جدة: الجانب المالي كان مهما لكنه لم يكن السبب الأول لانتقالي ساعة | سعودي في الجول
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
