كرة طائرة - سيف عابد يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 29 مارس 2026 - 10:53

كتب : FilGoal

سيف عابد - الأهلي كرة طائرة

أعلن سيف عابد لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض سيف عابد لإصابة قوية خلال مواجهة الزمالك في ختام مسابقة الدوري.

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة سيف عابد بخلع في عظمة الرضفة، قبل إجراء الفحص النهائي والأشعة.

وكتب سيف عابد عبر حسابه الرسمي: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون..... قطع في الرباط الصليبي الحمد لله".

وبذلك يغيب سيف عابد حتى منتصف الموسم المقبل.

وحسم فريق الأهلي لقب بطولة الدوري لرجال الكرة الطائرة بعد الفوز على فريق الزمالك.

وكان الأهلي في حاجة للفوز بشوطين فقط من أجل حصد لقب الدوري.

وتغلب الأهلي على الزمالك بثلاثة أشواط دون مقابل ليحقق العلامة الكاملة مع ختام مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة مع ختام الدوري بينما تجمد رصيد الزمالك عند 16 نقطة.

وبذلك يتوج الأهلي بثالث ألقابه هذا الموسم بعد حصد لقبي دوري المرتبط والسوبر المصري.

وينطلق كأس مصر يوم 31 من شهر مارس الجاري بداية من ثمن النهائي.

بينما تنطلق بطولة إفريقيا يوم 20 أبريل المقبل برواندا.

وحقق الأهلي ثلاثية محلية حتى الآن قبل خوض منافسات كأس مصر.

