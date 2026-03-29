لابورتا: رحيل ميسي قراري.. والعلاقة ساءت مع بيريز لهذا السبب

شدد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على أنه حاول إنشاء فريق جديد لبرشلونة بوجود ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي لكن الأمر كان مستحيلا.

وقال جوان لابورتا في تصريحات لصحيفة آل بايس نقلتها موندو ديبورتيفو: "حاولنا بناء مشروع جديد لبرشلونة بالعناصر الشابة مع وجود ميسي لكن الأمر لم يكن ممكننا".

وواصل "اضطررت لاتخاذ قرار رحيل ميسي، وأعتقد أنني كنت محقا، والنتائج تؤكد ذلك، ميسي لاعب مرجعي عبر الأجيال، مثل كرويف، ويجب أن تكون له تمثال ومباراة تكريمية، برشلونة هو بيته".

وأردف "تمكنا من إنقاذ اقتصاد النادي وبناء فريق تنافسي، كان وقت التجديد قد حان، وليو كان في نهاية مسيرته".

وعن قضية نيجريرا قال: "ما يحدث هو حملة تشويه مؤسسية، ولحسن الحظ لم تنجح، بسبب مصالح قادمة من مدريد".

وواصل "في كل مرة تقترب فيها القضية من الإغلاق، يتقدم ريال مدريد بطلب، ويضطر القاضي لتمديد التحقيق ستة أشهر أخرى ليظهر أنه أدار الملف بشكل جيد".

وأردف "يحاولون بناء كذبة هدفها أن الحكام يفضلون برشلونة بدل مدريد، بهدف تشويه أعظم فترة في تاريخ النادي، التي بدأت مع فرانك ريكارد واستمرت مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي".

واستمر "التعاقد كان مع شركة يعمل بها نجل نائب رئيس اللجنة، وكان عملا احترافيا في مجال التحليل والاستشارات التحكيمية، وينتقدون تعاقدنا مع شخص كان نائبا لرئيس لجنة الحكام، بينما هم كان لديهم رؤساء للجنة الحكام مرتبطون بـ ريال مدريد".

وعن علاقته مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد قال: "منذ اهتمامه بقضية نيجريرا، ساءت العلاقة بيننا".

وعن فيكتور فونت منافس لابورتا على انتخابات رئاسة برشلونة قال: "قدم بلاغا مليئا بالمغالطات، ثم أطلق وعودا أثارت الشكوك، مثل التعاقد مع هالاند".

واكتسح جوان لابورتا منافسه فيكتور فونت في سباق الانتخابات الرئاسية لبرشلونة.

أوضح نادي برشلونة أن المرحلة الانتقالية لإدارة النادي ستستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وأن جوان لابورتا رئيس النادي المنتخب لن يدير النادي قبل مطلع يوليو.

وتمكن لابورتا من الفوز بالانتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني للمرة الثانية على التوالي.

وفاز لابورتا بعدما حصل على نسبة 68.18% بواقع 32934 صوتا من أعضاء النادي.

وعلى الجانب الآخر حصل فونت على نسبة 29.78% بواقع 14385 صوتا.

وبذلك سيستمر لابورتا في رئاسة برشلونة لمدة 5 أعوام مقبلة.