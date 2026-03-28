عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل

أشاد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة بالظهور الأول لـ هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني مع منتخب مصر وذلك أمام السعودية في المباراة الودية التي أقيمت في جدة.

وشارك هيثم حسن في الشوط الثاني أمام منتخب السعودية في ظهوره الأول في المواجهة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية دون رد.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "هيثم حسن عندما يزور مصر يقضي إجازته في شبرا مع عائلته التي تسكن هناك، فهو مصري أصيل ويحب هذا البلد، ويذهب إلى عائلة والدته في مصر الجديدة".

وواصل "كانت مباراة جيدة مع السعودية، وظهرت روح الأخوة بين الجميع، حققنا انتصارا أمام منتخب كبير، وقدمنا التحية للاعبين المنتخب قبل المباراة، وقاموا بتحية محمد عبد المنعم قبل نزوله".

وأردف "سنواجه أكبر منتخب في أوروبا، بل والعالم، ونتمنى أن نحقق أهدافنا من المباراة ونظهر بأفضل شكل ممكن".

وأتم "حسام حسن مدرب منتخب مصر يقدم عمله بإخلاص، وهو محب لبلده ويعمل من أجلها"

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل تحضيرا لكاس العالم 2026.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية، وديا، أمس الجمعة بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وسجل رباعية مصر كل من زيزو وتريزيجيه وإسلام عيسى وعمر مرموش.