عضو اتحاد الكرة: هيثم حسن يقضي إجازته في شبرا.. فهو مصري أصيل

السبت، 28 مارس 2026 - 23:31

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر ضد السعودية

أشاد مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة بالظهور الأول لـ هيثم حسن لاعب ريال أوفيدو الإسباني مع منتخب مصر وذلك أمام السعودية في المباراة الودية التي أقيمت في جدة.

وشارك هيثم حسن في الشوط الثاني أمام منتخب السعودية في ظهوره الأول في المواجهة التي انتهت بفوز الفراعنة برباعية دون رد.

وقال أبو زهرة عبر أون سبورت: "هيثم حسن عندما يزور مصر يقضي إجازته في شبرا مع عائلته التي تسكن هناك، فهو مصري أصيل ويحب هذا البلد، ويذهب إلى عائلة والدته في مصر الجديدة".

أخبار متعلقة:
نهاية الجدل.. اتحاد الكرة: احتساب لقاء مصر والسعودية دوليا عكس اتحاد الكرة.. المنسق الإعلامي للمنتخب: مباراة السعودية دولية اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: رحيل باريونوفو مدرب الأحمال البرازيلي في جهاز المنتخب

وواصل "كانت مباراة جيدة مع السعودية، وظهرت روح الأخوة بين الجميع، حققنا انتصارا أمام منتخب كبير، وقدمنا التحية للاعبين المنتخب قبل المباراة، وقاموا بتحية محمد عبد المنعم قبل نزوله".

وأردف "سنواجه أكبر منتخب في أوروبا، بل والعالم، ونتمنى أن نحقق أهدافنا من المباراة ونظهر بأفضل شكل ممكن".

وأتم "حسام حسن مدرب منتخب مصر يقدم عمله بإخلاص، وهو محب لبلده ويعمل من أجلها"

وصلت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا، تحضيرا لمواجهة المنتخب الإسباني وديا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل تحضيرا لكاس العالم 2026.

واتجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا قادمة من مدينة جدة السعودية، في رحلة استغرقت 7 ساعات، استعداداً لمواجهة المنتخب الإسباني.

وكان منتخب مصر قد واجه السعودية، وديا، أمس الجمعة بمدينة جدة وحقق الفوز برباعية دون رد.

وسجل رباعية مصر كل من زيزو وتريزيجيه وإسلام عيسى وعمر مرموش.

مصر السعودية هيثم حسن
نرشح لكم
قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا
أخر الأخبار
منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مانشستر سيتي مستعد لتقديم بعض اللاعبين لضم تونالي ساعة | الدوري الإنجليزي
ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على طلب ترومسو لقطع إعارة كامويش.. ومفاوضات مع وكيله
/articles/526114/عضو-اتحاد-الكرة-هيثم-حسن-يقضي-إجازته-في-شبرا-فهو-مصري-أصيل