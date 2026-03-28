قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ منتخب إسبانيا، أن دافيد رايا لا يحظى بنفس التقدير في إسبانيا مقارنة بما يلقاه في إنجلترا، رغم تألقه اللافت مع أرسنال هذا الموسم.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات للصحفيين: "سيكون من الظلم عدم تقدير جودة أوناي سيمون ومسيرته وخبرته. عندما يصل حارس إلى هذا المستوى، يجب احترام مكانته ومسيرته".

وأضاف: "لدينا أيضًا دافيد رايا، وأتمنى أن تسألوني عنه. في إنجلترا يعتبرونه أفضل حارس في العالم، بينما هنا لا يتحدث عنه أحد".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على خوان جارسيا وأليكس ريميرو، لكن أوناي سيمون لا جدال عليه. الآخرون يملكون الكثير من الموهبة، لكن لكل شيء وقته".

وشارك رايا في 11 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا، لكنه لم يلعب أي دقيقة منذ مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية خلال نوفمبر 2024.

وكان الحارس على مقاعد البدلاء خلال فوز إسبانيا على صربيا بنتيجة 3-0 وديًا، فيما شارك سيمون أساسيًا طوال اللقاء، مع ترقب إمكانية إجراء تغييرات في المباراة الودية المقبلة أمام مصر.

ويقدم رايا مستوى مميز مع أرسنال، إذ يلعب دورًا بارزًا في تصدر فريقه جدول الدوري الإنجليزي الممتاز مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

ورغم ذلك، لا يُعد الحارس الخيار الأول في منتخب بلاده، حيث يواصل أوناي سيمون حراسة المرمى الأساسية مع اقتراب كأس العالم 2026.

ويملك المنتخب الإسباني عدة خيارات أخرى في مركز حراسة المرمى، من بينها خوان جارسيا وأليكس ريميرو، ما يعكس قوة المنافسة على هذا المركز.