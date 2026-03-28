جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا

شدد خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي السابق على أن الفريق يعاني من مشاكل فنيه وأنه لا يمانع من العودة مستقبلا.

وقال جاريدو في تصريحات لـFilGoal.com: "الأهلي يمر حاليا بفترة من عدم الاستقرار، بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا والأداء الضعيف في الدوري، ويمر الفريق بوضع غير معتاد لم يعد يرضي الجماهير والإدارة".

وواصل "أثق من أنهم سيتمكنون من قلب هذا الوضح السلبي، فالفريق يمتلك لاعبين كبار وجماهير عظيمة ستدفعهم للتغيير، والأهلي دائمًا فريق يحقق الانتصارات، ويشترط تحقيق الفوز ولا شيء آخر".

وأردف "أنا دائما متابع لأخبار الأهلي، لأنني أحتفظ بذكريات رائعة وحنين كبير لفترة تواجدي في النادي".

وأتم "أنا مؤمن بأن أي شيء قد يحدث، ولماذا لا أعود يوما إلى هذا النادي الكبير".

وتولى جارديو تدريب الأهلي صيف 2014. وقاد الفريق للتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية والسوبر المصري.

وخاض الأهلي مع المدرب الإسباني 40 مباراة حقق الانتصار في 22 مباراة، وتعادل في 8، وهزم في 10 مباريات.

وقاد جاريدو العديد من الأندية في الشرق الأوسط مثل: الوداد الرياضي، والرجاء الرياضي، والإسماعيلي، واتحاد الجزائر، والنجم الساحلي، والعين، والاتفاق.