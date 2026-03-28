بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى

يحلم تياجو بيتاريتش موهبة ريال مدريد بخوض مباراته الدولية الأولى مع الفريق الأول لمنتخب إسبانيا.

وفضل بيتاريتش تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب الذي يحمل جنسيته أيضا.

وقال تياجو عبر موقع الاتحاد الإسباني الرسمي: "أحلم بالمشاركة لأول مرة مع المنتخب الإسباني الأول وأن أحقق الألقاب. أريد الوصول إلى القمة خطوة بخطوة".

وأضاف "أعيش حلما مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني. عملت من أجل ذلك منذ أن بدأت لعب كرة القدم، وقاتلت كل يوم في التدريبات والمباريات، والآن يتحقق الحلم".

وأتم تصريحاته "لا أحب الاهتمام الإعلامي، وأريد فقط أن أكون لاعبا ضمن المجموعة، دون تمييز. أحاول ألا أبالغ في التفكير، وأتعامل مع الأمر بشكل طبيعي. عائلتي متواضعة جدا".

وأبدى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا سعادته باختيار تياجو بيتارش لاعب ريال مدريد الشاب ارتداء قميص اللاروخا عوضا عن المغرب.

وقال مدرب منتخب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا، وهو ملتزم تماما، وهذا يسعدنا كثيرا، ونحترم تماما أي لاعب يقرر خلاف ذلك ويفضل اللعب لمنتخب آخر، لكنني سعيد لاختياره قميصنا".

وحاول منتخب المغرب في وقت سابق إقناع لاعب ريال مدريد الشاب بارتداء قميص أسود الأطلس نظرا لأصوله التي تعود لجده المولود في مدينة الحسمية المغربية.

ولفت صاحب الـ18 عاما الأنظار بعد ظهوره مع الفريق الأول لريال مدريد خلال 8 مباريات.

وانضم بيتاريتش لمنتخب إسبانيا تحت 20 عاما في خطوة تقربه من تمثيل المنتخب الإسباني الأول تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.