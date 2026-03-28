بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى

السبت، 28 مارس 2026 - 20:05

كتب : FilGoal

يحلم تياجو بيتاريتش موهبة ريال مدريد بخوض مباراته الدولية الأولى مع الفريق الأول لمنتخب إسبانيا.

وفضل بيتاريتش تمثيل منتخب إسبانيا على المغرب الذي يحمل جنسيته أيضا.

وقال تياجو عبر موقع الاتحاد الإسباني الرسمي: "أحلم بالمشاركة لأول مرة مع المنتخب الإسباني الأول وأن أحقق الألقاب. أريد الوصول إلى القمة خطوة بخطوة".

رودري: هذا الأمر لا يمنعني من اللعب لريال مدريد ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي آس: تطبيق الحد الأدني من العقوبة.. رفض استئناف ريال مدريد ضد طرد فالفيردي ذا أثليتك: تمهيدا للانتقال إليها.. كريستيانو جونيور يتدرب مع أكاديمية ريال مدريد

وأضاف "أعيش حلما مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني. عملت من أجل ذلك منذ أن بدأت لعب كرة القدم، وقاتلت كل يوم في التدريبات والمباريات، والآن يتحقق الحلم".

وأتم تصريحاته "لا أحب الاهتمام الإعلامي، وأريد فقط أن أكون لاعبا ضمن المجموعة، دون تمييز. أحاول ألا أبالغ في التفكير، وأتعامل مع الأمر بشكل طبيعي. عائلتي متواضعة جدا".

وأبدى لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا سعادته باختيار تياجو بيتارش لاعب ريال مدريد الشاب ارتداء قميص اللاروخا عوضا عن المغرب.

وقال مدرب منتخب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "تياجو بيتارش يرغب في اللعب لمنتخب إسبانيا، وهو ملتزم تماما، وهذا يسعدنا كثيرا، ونحترم تماما أي لاعب يقرر خلاف ذلك ويفضل اللعب لمنتخب آخر، لكنني سعيد لاختياره قميصنا".

وحاول منتخب المغرب في وقت سابق إقناع لاعب ريال مدريد الشاب بارتداء قميص أسود الأطلس نظرا لأصوله التي تعود لجده المولود في مدينة الحسمية المغربية.

ولفت صاحب الـ18 عاما الأنظار بعد ظهوره مع الفريق الأول لريال مدريد خلال 8 مباريات.

وانضم بيتاريتش لمنتخب إسبانيا تحت 20 عاما في خطوة تقربه من تمثيل المنتخب الإسباني الأول تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي أقل من نصف راتبه الحالي.. تقرير: يوفنتوس يقدم عقدا لـ كيسي لضمه أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي
قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين 11 دقيقة | الدوري المصري
جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا 55 دقيقة | الدوري المصري
دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية ساعة | كرة سلة
السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مشاركة فينيسيوس ضد كرواتيا محل شك 2 ساعة | أمريكا
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات 2 ساعة | كرة سلة
