مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات

السبت، 28 مارس 2026 - 19:36

كتب : هاني العوضي

لينوس جافريل - المدير الفني فريق الأهلي كرة سلة

قبل الاتحاد المصري لكرة السلة التظلم الذي تقدم به الأهلي على عقوبه مدربه اليوناني لينوس جافريل.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة لـFilGoal.com: "قبول تظلم الأهلي على عقوبة إيقافه مدربه لينوس لمدة مباراتين".

وأضاف "مع تخفيض العقوبة لمباراة واحدة وبالتالي يتواجد المدرب أمام الاتصالات غدا الأحد بشكل طبيعي".

وكان اتحاد كرة السلة قرر معاقبة لينوس بالإيقاف لمدة مباراتين بعد اعتراضه على التحكيم في مباراة الاتصالات.

ويلعب الأهلي غدا الأحد ضد الاتصالات، في المباراة الثالثة من سلسلة نصف نهائي الدوري والتي تقام على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشير نتيجة السلسلة بين الاتصالات والأهلي إلى التعادل 1-1.

