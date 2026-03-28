منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره

السبت، 28 مارس 2026 - 19:05

كتب : FilGoal

راموفيتش - مدرب شباب بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد إيقاف سياد راموفيتش مدرب الفريق، وتحديد موعد حسم مصيره.

وخسر بلوزداد على يد مولودية الجزائر بهدف دون رد ليعقد مهمته في المنافس على لقب الموسم الحالي من الدوري الجزائري.

وقال شباب بلوزداد في بيان عبر حسابه على فيسبوك:

تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري

"يعلن نادي شباب بلوزداد أنه تقرر توقيف المدرب سيد راموفيتش مؤقتًا عن مهامه، إلى غاية الفصل النهائي في وضعيته يوم الثلاثاء المقبل".

"وفي هذا الإطار، سيشرف الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو على قيادة التدريبات والمباريات بصفة مؤقتة إلى إشعار آخر"

"كما أعلن شباب بلوزداد في السياق ذاته أنه سيتم تطبيق التدابير الانضباطية اللازمة في حق كل من : لطفي بوصوار، وسليم بوخنشوش".

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد ذهابا في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.

وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة
دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية 39 دقيقة | كرة سلة
السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا ساعة | الكرة الإفريقية
بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مشاركة فينيسيوس ضد كرواتيا محل شك ساعة | أمريكا
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات ساعة | كرة سلة
يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان 2 ساعة | سعودي في الجول
وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره 2 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
