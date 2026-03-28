منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره

أعلن نادي شباب بلوزداد إيقاف سياد راموفيتش مدرب الفريق، وتحديد موعد حسم مصيره.

وخسر بلوزداد على يد مولودية الجزائر بهدف دون رد ليعقد مهمته في المنافس على لقب الموسم الحالي من الدوري الجزائري.

وقال شباب بلوزداد في بيان عبر حسابه على فيسبوك:

"يعلن نادي شباب بلوزداد أنه تقرر توقيف المدرب سيد راموفيتش مؤقتًا عن مهامه، إلى غاية الفصل النهائي في وضعيته يوم الثلاثاء المقبل".

"وفي هذا الإطار، سيشرف الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو على قيادة التدريبات والمباريات بصفة مؤقتة إلى إشعار آخر"

"كما أعلن شباب بلوزداد في السياق ذاته أنه سيتم تطبيق التدابير الانضباطية اللازمة في حق كل من : لطفي بوصوار، وسليم بوخنشوش".

ويلعب الزمالك أمام شباب بلوزداد ذهابا في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية وسيلاقي شباب بلوزداد الجزائري بعدما أصبح الفريق المصري الوحيد المستمر قاريا عقب توديع الأهلي وبيراميدز والمصري من ربع النهائي.