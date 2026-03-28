كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك
السبت، 28 مارس 2026 - 19:00
كتب : FilGoal
فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 31-28 في دوري عمومي كرة اليد للسيدات.
وجاءت المباراة ضمن الجولة 13 من المسابقة.
وأقيمت المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر الأهلي.
وفي الجولة ذاتها فاز البنك الأهلي على الزمالك بنتيجة 29-28.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ويليه الشمس في المركز الثاني ثم سموحة في المركز الثالث والزمالك في المركز الرابع.
وكان الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الشمس.
