كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك

السبت، 28 مارس 2026 - 19:00

كتب : FilGoal

فاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 31-28 في دوري عمومي كرة اليد للسيدات.

وجاءت المباراة ضمن الجولة 13 من المسابقة.

وأقيمت المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل في مقر الأهلي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - "من أجل شيء ينقص تاريخ البرتغال".. محمد علي يمدد تعاقده مع سبورتنج لشبونة كرة يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لكأس العالم يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو

وفي الجولة ذاتها فاز البنك الأهلي على الزمالك بنتيجة 29-28.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ويليه الشمس في المركز الثاني ثم سموحة في المركز الثالث والزمالك في المركز الرابع.

وكان الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الشمس.

نرشح لكم
كرة يد - "من أجل شيء ينقص تاريخ البرتغال".. محمد علي يمدد تعاقده مع سبورتنج لشبونة كرة يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا استعدادا لكأس العالم يد - منتخب مصر يخسر من ألمانيا وديا.. وإصابة دودو مواعيد مباريات الخميس 19 مارس 2026.. الدوري الأوروبي وودية منتخب اليد كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب كرة يد - منتخب مصر يصل ألمانيا استعدادا للمواجهتين الوديتين كرة يد - عودة كاستيلو وضم جدو لقائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي ألمانيا كرة يد - وفاة لاعب بورفؤاد بعد ساعات من التأهل لدور الثمانية بمجموعة المنافسة على الصعود
ثياو: أدعو كل صلاة لجمهور السنغال المحتجزين في المغرب دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر سار لـ مانشستر يونايتد.. وارتون يريد الرحيل من كريستال بالاس 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب المجر يتحدى سلوت بسبب سوبوسلاي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة مصر.. مدرب إسبانيا: رايا لا يلقى التقدير الذي يستحقه 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرارات اجتماع الزمالك: توفير جزء من مستحقات اللاعبين 32 دقيقة | الدوري المصري
جاريدو لـ في الجول: وضع الأهلي الحالي لا يرضي الجماهير.. والفريق سيعود سريعا ساعة | الدوري المصري
دوري السلة الإفريقي – بقيادة مصرية.. خسارة أهلي بنغازي للمباراة الثانية ساعة | كرة سلة
