مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب
السبت، 28 مارس 2026 - 18:07
كتب : FilGoal
عقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، جلسة مع يس توروب المدير الفني للفريق.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ أكدا لـ توروب على الثقة الكاملة فيه خلال الجلسة معه".
وأضاف "ونقلا له عدم وجود شك في قدرته على قيادة الفريق وحسم بطولة الدوري".
وأتم تصريحاته "مع التأكيد على الدعم الكامل للمدرب في الفترة المتبقية من الموسم".
وكان الأهلي أعلن تولي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ الإشراف على قطاع كرة القدم في النادي.
ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.
ويلعب الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.
نرشح لكم
