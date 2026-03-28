مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب

السبت، 28 مارس 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

يس توروب - الأهلي

عقد ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، جلسة مع يس توروب المدير الفني للفريق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ أكدا لـ توروب على الثقة الكاملة فيه خلال الجلسة معه".

وأضاف "ونقلا له عدم وجود شك في قدرته على قيادة الفريق وحسم بطولة الدوري".

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش

وأتم تصريحاته "مع التأكيد على الدعم الكامل للمدرب في الفترة المتبقية من الموسم".

وكان الأهلي أعلن تولي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ الإشراف على قطاع كرة القدم في النادي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز.

ويلعب الأهلي في الجولة الأولى من مرحلة حسم اللقب مع سيراميكا كليوباترا يوم 7 أبريل المقبل.

بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري بعد قرار إيقاف القيد.. الإسماعيلي يكلف مكتب استشارات قانونية لدراسة ملف النقاز مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش مران الزمالك - عودة محمد عواد بعد انتهاء الأزمة
منافس الزمالك _ شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره 13 ثاتيه | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك 4 دقيقة | كرة يد
بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية 14 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا 41 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب 57 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب ساعة | الكرة المصرية
ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
