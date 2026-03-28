مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب

السبت، 28 مارس 2026 - 17:50

كتب : FilGoal

لوكاس مورا - توتنام

نفى النادي الأهلي صحة التقارير الصحفية التي تشير إلى اهتمام الأحمر باللاعب البرازيلي لوكاس مورا نجم باريس سان جيرمان وتوتنام السابق.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "الصحفي البرازيلي الذي نشر خبر اهتمام الأهلي بضم لوكاس مورا كاذب كاذب كاذب".

وأضاف "لا نتفاوض مع أي لاعب في الوقت الحالي".

وكان أحد الصحفيين من البرازيل أشار إلى أن الأهلي أبدى اهتمامه بضم لوكاس مورا لاعب منتخب البرازيل السابق في الموسم المقبل.

ويعاني مورا من إصابة حالية بكسر في الضلوع ويستمر غيابه لنهاية شهر أبريل المقبل.

وانتقل لوكاس مورا لصفوف ساو باولو البرازيلي قادما من توتنام الإنجليزي.

وينتهي تعاقده مع النادي البرازيلي في الصيف المقبل.

وكان آخر لاعب برازيلي انضم إلى الأهلي هو برونو سافيو قادما من نادي بوليفار البوليفي.

