ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة

السبت، 28 مارس 2026 - 17:48

كتب : FilGoal

وافق أليساندرو باستوني مدافع إنتر على الانتقال إلى برشلونة بالصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدافع الإيطالي أعطى موافقته من أجل الانتقال لـ برشلونة وينتظر موافقة ناديه لإتمام الصفقة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة جس نبض اللاعب، الذي أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى كامب نو، في وقت يبدو فيه إنتر منفتحا على مناقشة العروض.

تقرير: باستوني يدرس إمكانية الرحيل من إنتر.. وهذه طلبات ناديه المادية فابريجاس يدافع عن باستوني: يجب حمايته فهو لاعب ذكي وسيتخطى ذلك الأمر ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا تقرير: باستوني يتلقى تهديدات بسبب واقعة طرد كالولو

وتصطدم الصفقة بعقبة مالية كبيرة، إذ تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 70 مليون يورو، في وقت يعاني برشلونة خلاله من قيود اللعب المالي النظيف، ما يفرض عليه تحقيق توازن بين تدعيم الدفاع وإبرام الصفقة الهجومية المنتظرة، دون الإخلال بالحسابات المالية.

وانضم باستوني لإنتر في صيف 2017 قادما من بارما وينتهي عقده صيف 2028.

وخاض باستوني مع إنتر الموسم الحالي 35 مباراة مسجلا هدفين وصنع 6 آخرين.

وشارك مع متصدر ترتيب الدوري الإيطالي في 293 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 30 آخرين.

توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان كلوب: سيظل هناك فراغ في ليفربول بعد رحيل محمد صلاح منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا حوار في الجول - إدميلسون: صلاح سفير لكرة القدم العربية.. وزيكو قدوتي أقل من نصف راتبه الحالي.. تقرير: يوفنتوس يقدم عقدا لـ كيسي لضمه أراوخو: بيئتي الريفية منعتني من طلب المساعدة قبل الطرد أمام تشيلسي أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي نونيز: سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أفتقد ليفربول
يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان 22 دقيقة | سعودي في الجول
وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك 34 دقيقة | كرة يد
بقيادة أحمد دياب.. مصر تفوز برئاسة رابطة الأندية الإفريقية 44 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الثانية.. بعثة منتخب مصر تصل إلى إسبانيا ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول يكشف كواليس جلسة ياسين منصور وعبد الحفيظ مع توروب ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
