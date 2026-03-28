ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة

وافق أليساندرو باستوني مدافع إنتر على الانتقال إلى برشلونة بالصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المدافع الإيطالي أعطى موافقته من أجل الانتقال لـ برشلونة وينتظر موافقة ناديه لإتمام الصفقة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة جس نبض اللاعب، الذي أبدى ترحيبا بفكرة الانتقال إلى كامب نو، في وقت يبدو فيه إنتر منفتحا على مناقشة العروض.

وتصطدم الصفقة بعقبة مالية كبيرة، إذ تقدر القيمة السوقية للاعب بنحو 70 مليون يورو، في وقت يعاني برشلونة خلاله من قيود اللعب المالي النظيف، ما يفرض عليه تحقيق توازن بين تدعيم الدفاع وإبرام الصفقة الهجومية المنتظرة، دون الإخلال بالحسابات المالية.

وانضم باستوني لإنتر في صيف 2017 قادما من بارما وينتهي عقده صيف 2028.

وخاض باستوني مع إنتر الموسم الحالي 35 مباراة مسجلا هدفين وصنع 6 آخرين.

وشارك مع متصدر ترتيب الدوري الإيطالي في 293 مباراة مسجلا 8 أهداف وصنع 30 آخرين.