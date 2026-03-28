كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري

قرر نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلات لنقل جماهير الفريق إلى القاهرة لحضور مباراة الزمالك في الدور نصف النهائي لدوري السوبر لكرة السلة في العاصمة الإدارية.

وستتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan ID و تذكرة المباراة، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد 500 تذكرة لكل نادي من خلال موقع تذكرتي.

وأوضح النادي مواعيد التجمع لكلا المباراتين، الأولى يوم الأحد 29 مارس من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الواحدة، والثانية في اليوم التاللي من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الواحدة.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ويتعادل الزمالك والاتحاد في السلسلة بنتيجة 1-1 في أول مباراتين.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لباقي مباريات الدور نصف النهائي:

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.