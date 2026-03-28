كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري

السبت، 28 مارس 2026 - 16:40

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد السكندري

قرر نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلات لنقل جماهير الفريق إلى القاهرة لحضور مباراة الزمالك في الدور نصف النهائي لدوري السوبر لكرة السلة في العاصمة الإدارية.

وستتواجد أوتوبيسات مجانية يوم كل مباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وذلك لحاملي بطاقة المشجع Fan ID و تذكرة المباراة، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد 500 تذكرة لكل نادي من خلال موقع تذكرتي.

كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الاتحاد يهزم الزمالك بفارق 20 نقطة في المباراة الثانية انتهت كرة سلة - الاتحاد (93)-(73) الزمالك.. فوز الأخضر كرة سلة – الزمالك يحسم أولى مباريات سلسلة نصف النهائي بالفوز على الاتحاد

وأوضح النادي مواعيد التجمع لكلا المباراتين، الأولى يوم الأحد 29 مارس من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الواحدة، والثانية في اليوم التاللي من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الواحدة.

وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

ويتعادل الزمالك والاتحاد في السلسلة بنتيجة 1-1 في أول مباراتين.

وفيما يلي المواعيد الجديدة لباقي مباريات الدور نصف النهائي:

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس - صالة نادي النادي بالعاصمة الجديدة

الزمالك × الاتحاد السكندري في الساعة 7 مساءً.

في حال اللجوء للمباراة الخامسة تقام يوم الخميس 2 إبريل، حيث يواجه الاتحاد نظيره الزمالك في الساعة الخامسة مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر لمباريات نصف نهائي الدوري المصري لكرة السلة كرة سلة - بعد قرار وزارة الرياضة.. تعديل مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري المصري كرة سلة - كما كشف في الجول.. إيقاف مدرب الأهلي مباراتين وغرامة مالية كرة سلة - بعد أول مباراتين.. الاتحاد يعلن الموافقة على حضور 500 مشجع بصالة العاصمة كرة سلة - تعادل في السلسلة.. الأهلي يعوض خسارته ويهزم الاتصالات
السنغال تحتفل بكأس الأمم أمام بيرو في فرنسا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد تفضيله إسبانيا على المغرب.. بيتاريتش: أحلم بالمشاركة الأولى 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: مشاركة فينيسيوس ضد كرواتيا محل شك 41 دقيقة | أمريكا
مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: قبول تظلم الأهلي على عقوبة مدربه وتواجده أمام الاتصالات 49 دقيقة | كرة سلة
يوم حزين على كرة القدم السعودية بالهزيمة أمام مصر والسودان ساعة | سعودي في الجول
وكيل لوكاس مورا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي ساعة | الكرة المصرية
منافس الزمالك - شباب بلوزداد يعلن ايقاف مدربه راموفيتش.. ويحدد موعد حسم مصيره ساعة | الكرة المصرية
كرة يد – الأهلي يهزم سبورتنج في دوري السيدات.. والبنك يفوز على الزمالك ساعة | كرة يد
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
