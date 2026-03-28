بعد الخسارة من مصر برباعية.. رينارد يستدعي العويس لمواجهة صربيا

السبت، 28 مارس 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، محمد العويس لاعب نادي العلا للتواجد ضمن قائمة مباراة منتخب بلاده ضد صربيا.

ويلعب منتخب السعودية ضد صربيا يوم الثلاثاء تحضيرا لكأس العالم 2026.

كما استدعى رينار كل من: نواف بوشل، وخليفة الدوسري، ومحمد محزري، ومحمد المجحد، وعبد العزيز العليوة، للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل اللاعبين مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب السعودي (B).

كما تم استبعاد اللاعب متعب الحربي من مباراة صربيا، بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي بين بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وفي ذات السياق، قرر رينارد استبعاد اللاعبين علي لاجامي وحسن كادش من القائمة المغادرة إلى صربيا بقرار فني.

وتغادر بعثة منتخب السعودية مساء اليوم السبت إلى العاصمة الصربية بلجراد استكمالا للمعسكر الإعدادي والمتضمن مواجهة منتخب صربيا وديا يوم الثلاثاء المقبل.

ووجه رينارد الدعوة لمحمد العويس حارس مرمى العلا أحد أندية الدرجة الثانية بالسعودية، بعدما حرس نواف العقيدي حارس النصر مرمى المنتخب السعودي أمام مصر.

وحقق منتخب مصر الفوز على ملعب الإنماء في جدة على السعودية برباعية دون رد.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

