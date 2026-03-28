قادر ميتي: سبب انضمامي للهلال ليس ماديا.. وإنزاجي أقنعني بخطة تورام

شدد الإيفواري محمد قادر ميتي على أن انتقاله لنادي الهلال السعودي لم يكن بسبب مادي.

وانتقل ميتي إلى الهلال قادما من ستاد رين في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

وقال محمد قادر ميتي مهاجم الهلال السعودي عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لم يكن سبب انضمامي للهلال ماديا، على العكس، فالهلال ناد كبير، ويملك لاعبين كبار، ومدربا كبيرا (سيموني إنزاجي)، ومن الرائع الانضمام إليه".

وأضاف "إنزاجي شرح خطة واضحة لي ولمشروع تطوري رأس حربة، وضرب مثالا في تجربة الفرنسي ماركوس تورام في إنتر، وتلك الخطة لعبت دورا كبيرا في موافقتي على الانضمام إلى الهلال".

وأوضح "إنزاجي يريد مني أن أكون لاعبا مكتملا وشاملا، لذا كان علي أن أغير شيئا من أسلوبي المعتاد، سيأخذ الأمر بعض الوقت، لكني سأصل إلى هدفي، وهو أن أكون لاعبا أفضل، وأقدم كل ما لدي".

وأتم تصريحاته "من الرائع التدرب مع بنزيمة فهو يأخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، ويقدم لي النصيحة، ويساعدني كثيرا، ويخبرني بالصعوبات التي واجهها في مسيرته، ويدفعني للتطور".

وانضم ميتي صاحب الـ18 عاما إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة 3 سنوات ونصف.

وخاض ميتي 4 مباريات بقميص الهلال لكنه لم يسجل أو يصنع مع فريق المدرب سيموني إنزاجي حتى الآن.