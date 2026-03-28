السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة
السبت، 28 مارس 2026 - 15:06
كتب : FilGoal
يرى المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أن كل الاحتمالات واردة في النسخة المقبلة من كأس العالم.
وقاد السلامي منتخب الأردن إلى تأهل تاريخي ولأول مرة إلى كأس العالم.
وقال جمال السلامي مدرب الأردن في تصريحات للصحفيين: "فرصنا في كأس العالم؟ البطولات الكبرى تظل مفتوحة على كل الاحتمالات، وما حققه منتخب المغرب في النسخة الأخيرة أفضل دليل على ذلك".
وأضاف "وصول المغرب إلى نصف النهائي يمنحنا ويمنح كل المنتخبات العربية الثقة في قدرتها على تحقيق المفاجآت بكأس العالم".
وحقق المغرب إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.
وتعادل منتخب الأردن أمام كوستاريكا وديا 2-2 تحضيرا لكأس العالم 2026.
ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العالم ويقع في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.