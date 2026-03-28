السلامي: كأس العالم مفتوحة على كل الاحتمالات.. والمغرب منحنا الثقة

السبت، 28 مارس 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

مصر - الأردن - جمال سلامي

يرى المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن أن كل الاحتمالات واردة في النسخة المقبلة من كأس العالم.

وقاد السلامي منتخب الأردن إلى تأهل تاريخي ولأول مرة إلى كأس العالم.

وقال جمال السلامي مدرب الأردن في تصريحات للصحفيين: "فرصنا في كأس العالم؟ البطولات الكبرى تظل مفتوحة على كل الاحتمالات، وما حققه منتخب المغرب في النسخة الأخيرة أفضل دليل على ذلك".

بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا استدعاء عودة فاخوري لاعب بيراميدز لمنتخب الأردن ضربة جديدة قبل المونديال.. السيلية يعلن تفاصيل إصابة علي علوان مهاجم الأردن الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن

وأضاف "وصول المغرب إلى نصف النهائي يمنحنا ويمنح كل المنتخبات العربية الثقة في قدرتها على تحقيق المفاجآت بكأس العالم".

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع بكأس العالم 2022.

وتعادل منتخب الأردن أمام كوستاريكا وديا 2-2 تحضيرا لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأردن للمشاركة في كأس العالم ويقع في المجموعة العاشرة بجانب كل من الأرجنتين والجزائر والنمسا.

كأس العالم منتخب الأردن جمال سلامي - الأردن
الحمدان: نعتذر لجماهير السعودية.. وواجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة منافس مصر - المغرب يقسو على الجزائر بثلاثية في تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما دبي تستضيف مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا المدافع الثاني.. منتخب السعودية يستبعد زكريا هوساوي مدرب موريتانيا لـ في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية كارتيرون مدربا للوداد المغربي الوداد يعلن رحيل مدربه بن هاشم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الاهتمام بـ لوكاس مورا؟ من نقل هذا الخبر كاذب 16 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: باستوني يوافق على الانتقال لـ برشلونة.. وعقبة تهدد إتمام الصفقة 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحضيرا للمصري.. الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا 29 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة معتمد جمال وتدريبات بدنية تحضيرا لمواجهة المصري 42 دقيقة | الكرة المصرية
هيثم حسن - "عداء" بدأ من شوارع فرنسا وتألق في أوفييدو.. ومسيرة تفتقد اللمسة الأخيرة ساعة | تقرير في الجول
كما كشف في الجول.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يستقبل موتسيبي في حضور أبو ريدة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الاتحاد السكندري ينظم رحلات مجانية لجماهيره لحضور مباراة الزمالك في الدوري ساعة | كرة سلة
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
