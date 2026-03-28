الدرندلي: نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية قبل السفر لأمريكا

السبت، 28 مارس 2026 - 13:41

كتب : FilGoal

استاد العاصمة الإدارية الجديدة

أعلن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة التفكير في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر قبل السفر إلى أمريكا لخوض كأس العالم 2026.

وبدأ منتخب مصر الاستعداد للمشاركة في كأس العالم بالفوز على السعودية بنتيجة 4-0 في جدة.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة عبر قناة النهار: "بعد إعلان نهاية الدوري المصري يوم 15 مايو المقبل نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر ونأمل أن تكون على استاد العاصمة الإدارية لتكون الافتتاح الرسمي له".

وتحدد موعد 15 مايو المقبل لنهاية الدوري المصري حسبما كشفت رابطة الأندية المحترفة.

يذكر أن منتخب مصر خاض مباراتين وديتين في استاد العاصمة الإدارية كانتا ضد نيوزيلندا وانتهت بالفوز 1-0 وضد كرواتيا وانتهت بالخسارة 4-2 في مارس 2024.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا لخوض مباراة ودية ضد أبطال أوروبا يوم 31 مارس الجاري.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية وحيدة قبل كأس العالم في أمريكا ضد البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بلقاء بلجيكا.

