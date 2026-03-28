إيمليانو مارتينيز: افتقرنا في الشوط الثاني للحماس والالتزام ضد موريتانيا

السبت، 28 مارس 2026 - 12:39

كتب : FilGoal

أعرب إيمليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين عن غضبه رغم الفوز على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1.

وانتصر منتخب الأرجنتين على موريتانيا وديا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب لا بومبونيرا.

وقال إيمليانو مارتينيز في لقناة TNT الأرجنتينية: "لعبنا جيدا في الشوط الأول، رغم مرور وقت طويل على آخر مباراة جمعتنا. أما في الشوط الثاني افتقرنا إلى الحماس والالتزام".

سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا مدرب موريتانيا لـ في الجول: مباراة الأرجنتين صعبة لكنها لحظة تاريخية كوبارسي: كنا نحلم باللعب ضد الأرجنتين.. ومواجهة مصر وصريبا ليست محبطة

وأضاف "عندما نرتدي قميص المنتخب الوطني، علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير".

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وشهد اللقاء رسالة دعم من اللاعبين قبل بداية اللقاء للكل من خوان فويث وخوان بانتشيلي اللذان تعرضا لإصابة ستغيب الثنائي عن كأس العالم 2026.

وخلال الشوط الثاني بدأ لاعب موريتانيا في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى إذ سددوا 8 مرات على مرمى إيميليانو مارتينيز مقابل 1 فقط للأرجنتين كانت من نصيب ميسي.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.

وسيخوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية ضد زامبيا يوم الثلاثاء المقبل على نفس الملعب في ختام تحضيراته في شهر مارس الجاري.

إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز وسط تصفيق جماهير لا بومبونيرا.. موريتانيا تخسر من الأرجنتين وديا قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه جلوبو: رافينيا خضع للعلاج قبل مباراة فرنسا جلوبو: أوسكار يتوصل لاتفاق لفسخ تعاقده مع ساو باولو
اتحاد جدة يكشف موعد خضوع دومبيا لجراحة الرباط الصليبي 2 دقيقة | سعودي في الجول
توخيل يدافع عن بن وايت بعد تعرضه لصافرات استهجان 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد 15 دقيقة | أمريكا
الهلال يطالب الاتحاد الآسيوي بإسقاط عقوبة داروين نونيز 18 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب موريتانيا: كنا نلعب بمستوى يفوق مستوانا بكثير ضد الأرجنتين 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: نفكر في إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر في العاصمة الإدارية قبل السفر لأمريكا 46 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتعديل موعد مباراته ضد المصري ساعة | الدوري المصري
إيمليانو مارتينيز: افتقرنا في الشوط الثاني للحماس والالتزام ضد موريتانيا ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
