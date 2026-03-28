سكالوني: لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا.. وأهنئهم على أدائهم المميز

أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين استياءه من أداء الفريق رغم الفوز على موريتانيا وأشاد بما قدمه المنتخب الإفريقي في اللقاء.

وفازت الأرجنتين على موريتانيا بصعوبة بنتيجة 2-1 في لقاء شهد سيطرة هجومية للضيوف في الشوط الثاني تحديدا.1

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "لم نلعب مباراة جيدة ضد موريتانيا. أنا واضح تماما في ذلك، بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل بكثير، لم نلعب جيدا في الشوط الثاني، وكذلك في الشوط الأول".

وأضاف "نعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل، نجرّب بعض الأمور. النتيجة ليست إيجابية تماما. لسنا قلقون، فهناك أمور تحتاج إلى تصحيح، كما هو الحال دائما. من الأفضل دائما معالجتها الآن".

وتابع "لم يكن الفريق جيدا في أي وقت. من الجيد قول ذلك. علينا العمل على تصحيح الأخطاء، لا أعتقد أننا استرخينا. سنحاول يوم الثلاثاء تقديم مباراة أكثر تكاملا".

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة زامبيا وديا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لا بومبونيرا أيضا.

وتطرق سكالوني للحديث عن إصابة خواكين بانيتشيلي بقطع في الرباط الصليبي قبل اللقاء: "كان الأمر محزنا للغاية. لقد أثر علينا. كان عليّ أن أبدأ المؤتمر الصحفي بهذا. لقد مرّ زملائي في الفريق بهذه التجربة، كان له تأثير علينا لأنه كان أمرا سيئا للغاية. لا أتمنى ذلك لأحد".

وعن بدء ميسي اللقاء من على دكة البدلاء قال: "تحدثت معه، وهذا ما قررناه، سنواصل يوم الثلاثاء مراقبة الأمور واختبارها، تماما كما فعلنا اليوم. كانت هذه هي الفكرة وراء هذه المباريات".

وأتم مشيدا بأداء منتخب موريتانيا قائلا: "أهنئهم على أدائهم المميز. إنهم فريق قوي بدنيا، ويلعبون في دوريات جيدة، ويستحقون تمثيل منتخبهم الوطني. هناك تفاصيل تُحدث الفارق، لكنهم خصم قوي".

وتعد تلك المواجهة الأولى تاريخيا بين المنتخبين وجاءت بعد إلغاء مباراتي قطر وإسبانيا ضد أبطال العالم بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتلقى لاعبو منتخب موريتانيا تحية خاصة من جماهير التانجو عقب نهاية اللقاء.