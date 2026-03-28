الحمدان: نعتذر لجماهير السعودية.. وواجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة

أعتذر عبد الله الحمدان لاعب منتخب السعودية للجماهير بعد الخسارة بنتيجة 4-0 من مصر وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز على ملعب الإنماء في جدة على السعودية برباعية دون رد.

وقال الحمدان عبر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "نبارك لمنتخب مصر ونعتذر لجماهيرنا، مباراة ودية وكنا نريد تقديم أداء أفضل مما حدث والكل يتحمل المسؤولية والقادم سيكون أفضل".

وأضاف "واجهنا منتخبا قويا مثل مصر يمتلك إمكانيات كبيرة، وعندما تستقبل هدفين في بداية المباراة تزداد الأمور صعوبة وهذا درس سنتعلم منه".

وأردف "الجميع كان مقصرا وهذا ظهر في أرض الملعب ونتحمل المسؤولية، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل".

وأتم "الرسالة واضحة أن الجميع يتحمل المسؤولية، وأمامنا شهران قبل المونديال، ويجب من الغد أن نعمل على أنفسنا".

video:1

سجل أهداف مصر: إسلام عيسى، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.