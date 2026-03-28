إبراهيم حسن: مشوارنا في كأس العالم بدأ أمام السعودية.. وأفضل انتقال صلاح للدوري الفرنسي

شدد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على أن مشوار كأس العالم بدأ من لقاء السعودية.

وانتصر منتخب مصر على نظيره السعودي بنتيجة 4-0 في أولى اللقاءات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر MBC أكشن: "مواجهات مصر والسعودية الكروية لها تاريخ كبير، وأخبرنا اللاعبين أن المباريات الودية الحالية هي بمثابة كأس عالم لأننا نواجه منتخبات ضمنت تأهلها بالفعل للبطولة".

وأضاف "هدفنا تقديم نتائج وأرقام لم تحدث من قبل في كأس العالم وأن نتخطى مرحلة المجموعات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل وديا في مدينة برشلونة، ثم سيواجه البرازيل في شهر مايو المقبل استعدادا للمونديال.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وأتم عن مستقبل محمد صلاح قائلا: "سيقدم إضافة في أي مكان وهو في أفضل سنوات العطاء ولا أفضل انتقاله للدوري الأمريكي، وأفضل انتقاله للدوري الفرنسي أو باريس سان جيرمان".

ويغيب صلاح عن قائمة منتخب مصر في معسكر مارس الجاري بسبب الإصابة.

وأعلن صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها مع الفريق.