مواعيد مباريات السبت 28 مارس 2026.. منتخب مصر للشباب ولقاءات ودية عديدة

السبت، 28 مارس 2026 - 10:40

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

تتواصل المباريات الودية استعدادا في التوقف الدولي الجاري لشهر مارس 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 28 مارس والقنوات الناقلة.

منتخب مصر للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض مع منتخب الجزائر في السادسة مساءً في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

مباريات ودية دولية

وفي الثامنة مساءً يلتقي منتخب اسكتلندا مع اليابان وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

وعلى بي إن سبورتس 2 يحل منتخب سلوفينيا ضيفا على المجر في نفس التوقيت.

وتذيع قناة أون سبورت مباراة أمريكا ضد بلجيكا -منافس مصر في كأس العالم- في التاسعة مساءً.

وأخيرا يحل منتخب قطر ضيفا على أيرلندا وتذاع عبر بي إن سبورتس في العاشرة إلا الربع.

