سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي

السبت، 28 مارس 2026 - 01:03

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين - الأهلي ضد المصرية للاتصالات كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة توقيع غرامة مالية على ثلاثي المصرية للاتصالات لما بدر منه أمام الأهلي في ثاني مواجهات نصف نهائي دوري السلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

توقيع غرامة مالية على حمدي فتحي وزياد محمد ثنائي الفريق قدرها 20 ألف جنيه.

وغرامة على وليد أحمد مخطط أحمال الفريق قدرها 10 آلاف جنيه.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي تشاجر مع فرد أمن في الصالة قبل أن يتم حل الأمر وديا في وقت لاحق.

وكان الأهلي خسر من الاتصالات في أولى مباريات سلسلة نصف نهائي الدوري المصري للرجال.

وعادل فريق الأهلي سلسلة نصف نهائي دوري الرجال للكرة السلة بعد الفوز على الاتصالات في المباراة الثانية.

وتغلب الأهلي على الاتصالات بنتيجة 89-79 في المباراة الثانية.

وكان الاتصالات تغلب على الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 102-86، لتصبح النتيجة 1-1 في السلسلة.

وتقام سلسلة نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز في 3 مباريات يحسم تأهله للمباراة النهائية.

