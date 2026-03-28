وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر

السبت، 28 مارس 2026 - 00:56

كتب : بسام أبو بكر

جوهر نبيل - وزير الشباب والرياضة

أعرب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة عقب فوز منتخب مصر العريض على نظيره السعودي.

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.

وقال جوهر نبيل في تصريحات للصحفيين: "مشوار كأس العالم بدأ من الآن، في ظل الاستعدادات الجارية للفترة المقبلة والتي ستشهد أيضا مواجهة قوية أمام فريق عملاق بحجم منتخب إسبانيا".

"شاهدناه اليوم دعما جماهيريا كبيرا في المدرجات، والجميع يقف خلف المنتخب القومي لتحقيق آمال هذه الجماهير الرائعة المتواجدة داخل وخارج مصر".

"ننتظر الكثير من هذا الجيل الذي يضم العديد من اللاعبين المميزين القادرين علي صنع الفارق".

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

