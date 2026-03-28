سعود عبد الحميد: علينا التعلم من الخسارة أمام مصر.. والمنتخب السعودية لا ينقصه شيء
السبت، 28 مارس 2026 - 00:49
كتب : FilGoal
شدد سعود عبد الحميد لاعب المنتخب السعودي على ضرورة التعلم من خسارة فريقه العريضة على يد منخب مصر.
وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.
وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.
وقال سعود عبدالحميد عبر صحيفة الشرق الأوسط: "كنا نطمح في الفوز والظهور بشكل أفضل لصناعة الفرحة لجماهيرنا، ولكن بإذن الله نعوضهم في القادم".
وأضاف "علينا التعلم وتصحيح الأخطاء. المنتخب السعودي لا ينقصه أي شيء ونحن نبذل قصارى جهدنا للظهور بأفضل صورة".
وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.
ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.
أبو ريدة: أتمنى أن نتسم بالروح القتالية أمام إسبانيا مثل مباراة السعودية نهاية الجدل.. اتحاد الكرة: احتساب لقاء مصر والسعودية دوليا اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية حسام حسن: اللاعبون يدركون طريقة لعبي.. ومقتنع باختياراتي بنسبة 99.9% بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم زاد فارق الأهداف مع ربيعة.. مرموش يسجل الرابع في السعودية يواصل تألقه تحت قيادة العميد.. زيزو يسجل في السعودية افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية