محمد عبد المنعم: توقعت الفوز على السعودية بهذه النتيجة.. والشعب محتاج يفرح

أعرب محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على منتخب السعودية.

وقال محمد عبد المنعم عبر أون سبورت: "أشكر الجمهور المصري على الاستقبال وعلى دعمهم المستمر. درسنا المنتخب السعودي جيدا وشاهدنا مبارياته الأخيرة في كأس العرب ونفذنا تعليمات الجهاز الفني، لذلك توقعت هذا الفوز وبهذه النتيجة".

وأضاف "استغلال الفرص في الشوط الأول منحنا الأريحية في الشوط الثاني وجميع اللاعبين ظهروا بمستوى رائع".

وأتم "مواجهة إسبانيا ستكون صعبة بكل تأكيد، لكننا سنبدأ الاستعداد لها بشكل جيد. سنقدم أفضل ما لدينا لأننا نريد إسعاد الجمهور المصري (الشعب محتاج يفرح) ".

وعاد محمد عبد المنعم للمشاركة مع منتخب مصر بعد غايب عام كامل وحل بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 87.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.