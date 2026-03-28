محمد عبد المنعم: توقعت الفوز على السعودية بهذه النتيجة.. والشعب محتاج يفرح

السبت، 28 مارس 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

أعرب محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر عن سعادته البالغة عقب الفوز العريض على منتخب السعودية.

وقال محمد عبد المنعم عبر أون سبورت: "أشكر الجمهور المصري على الاستقبال وعلى دعمهم المستمر. درسنا المنتخب السعودي جيدا وشاهدنا مبارياته الأخيرة في كأس العرب ونفذنا تعليمات الجهاز الفني، لذلك توقعت هذا الفوز وبهذه النتيجة".

وأضاف "استغلال الفرص في الشوط الأول منحنا الأريحية في الشوط الثاني وجميع اللاعبين ظهروا بمستوى رائع".

أبو ريدة: أتمنى أن نتسم بالروح القتالية أمام إسبانيا مثل مباراة السعودية منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا اتحاد الكرة: مباراتنا ضد السعودية غير دولية إسلام عيسى: سعيد لهدفي الأول مع مصر.. وحسام حسن اكتشفني في المصري

وأتم "مواجهة إسبانيا ستكون صعبة بكل تأكيد، لكننا سنبدأ الاستعداد لها بشكل جيد. سنقدم أفضل ما لدينا لأننا نريد إسعاد الجمهور المصري (الشعب محتاج يفرح) ".

وعاد محمد عبد المنعم للمشاركة مع منتخب مصر بعد غايب عام كامل وحل بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 87.

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكأس العالم.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر أبو ريدة: أتمنى أن نتسم بالروح القتالية أمام إسبانيا مثل مباراة السعودية كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب متمسك ببقاء كامويش نهاية الجدل.. اتحاد الكرة: احتساب لقاء مصر والسعودية دوليا مران الزمالك - عودة محمد عواد بعد انتهاء الأزمة خبر في الجول - قندوسي يصل مصر ويفاضل بين عرضين عكس اتحاد الكرة.. المنسق الإعلامي للمنتخب: مباراة السعودية دولية
الظهور الأول لمدربه الجديد.. المغرب يتعادل مع الإكوادور ويهدر ركلة جزاء مجددا 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
قلص الفارق بقائمة الهدافين التاريخيين.. محرز يسجل في فوز الجزائر على جواتيمالا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة – الاتحاد المصري يوقع غرامة على ثلاثي المصرية للاتصالات بعد مباراة الأهلي 13 دقيقة | كرة سلة
وزير الشباب والرياضة: ننتظر الكثير من هذا الجيل لمنتخب مصر 20 دقيقة | الكرة المصرية
سعود عبد الحميد: علينا التعلم من الخسارة أمام مصر.. والمنتخب السعودية لا ينقصه شيء 27 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - اتحاد السلة يحصل على موافقة حضور 500 مشجع في نصف نهائي الدوري 30 دقيقة | كرة سلة
محمد عبد المنعم: توقعت الفوز على السعودية بهذه النتيجة.. والشعب محتاج يفرح 41 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النادي يدفع حاليا راتب يس توروب فقط 2 مؤتمر رينارد: كنت أعتقد أن اللاعبين سينفذون نصيحتي.. ونخوض مواجهة هامة أمام مصر 3 صلاح يعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم 4 توروب: أتحمل مسؤولية خروج الأهلي من إفريقيا.. ولن أتحدث عن الشرط الجزائي
