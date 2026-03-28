أبو ريدة: أتمنى أن نتسم بالروح القتالية أمام إسبانيا مثل مباراة السعودية

أشاد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالروح القتالية التي اتسم بها منتخب مصر أمام السعودية.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

وقال أبو ريدة عبر أون سبورت: "أتمنى أن نرى نفس الروح القتالية التي اتسمنا بها ضد السعودية أمام منتخب إسبانيا".

وأضاف "لاعبو مصر دائما يظهرون في المباريات الصعبة".

وأتم "الفوز على السعودية؟ كل مباراة لها ظروفها الخاصة".

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.