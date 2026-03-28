كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية

السبت، 28 مارس 2026 - 00:14

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - أوتوهو

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد موعد مباراتي الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا في الجزائر.

ويقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وخاطبت إدارة الزمالك الاتحاد الإفريقي لطلب إقامة مباراة الإياب يوم 17 من الشهر المقبل، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل "كاف".

وجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تخطي عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في دور الثمانية للبطولة، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، والفوز في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف.

وتأهل شباب بلوزداد إلى الدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة المصري بالتعادل 1-1 في مباراة الذهاب و0-0 بالإياب وتمكن الفريق الجزائري من الاستفادة بقاعدة الهدف خارج الأرض الذي أعطاه الأفضلية ليواجه الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

