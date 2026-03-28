منافس مصر - ثنائية أويارزابال تقود إسبانيا للفوز على صربيا

السبت، 28 مارس 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

فاز منتخب إسبانيا على منافسه صربيا وديا بنتيجة 3-0 على ملعب لا سيراميكا.

وسجل أهداف إسبانيا كل من: ميكيل أويارزابال هدفين، وفيكتور مونيز.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب مصر الثلاثاء المقبل وديا استعدادا لكأس العالم 2026 على ملعب كورونيا إل برات في برشلونة.

وسجل أويارزابال هدف إسبانيا الأول عند الدقيقة 16 بصناعة من فيرمين لوبيز بتسديدة صاروخية على يسار حارس صربيا ليتقدم لاروخا مبكرا في نتيجة المباراة.

وعزز أويارزابال تقدم إسبانيا بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بتسديدة مميزة سكنت شباك صربيا بعد تمريرة من باو كوبارسي مدافع لاروخا.

واختتم فيكتور مونيز ثلاثية منتخب إسبانيا بصناعة من فيران توريس عند الدقيقة 72 ليحقق اللاروخا انتصارا كبيرا أمام صربيا.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: كاب فيردي، والسعودية، والأوروجواي، ولمعرفة المجموعات الآخرى من هنا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم كل من: بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

