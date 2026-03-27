إسلام عيسى: سعيد لهدفي الأول مع مصر.. وحسام حسن اكتشفني في المصري

الجمعة، 27 مارس 2026 - 22:47

كتب : FilGoal

شدد إسلام عيسى لاعب منتخب مصر على أن هدفه الأول مع الفراعنة له فرحة خاصة.

وحقق منتخب مصر انتصارا كبيرا أمام السعودية بنتيجة 4-0 في مباراة ودية استعدادا لـ كأس العالم 2026.

وقال إسلام عيسي في تصريحات لـ أون سبورت: "هدفي الأول مع منتخب مصر له فرحة خاصة".

وواصل "أشكر كل لاعب شارك ضد السعودية، ركزنا في المباراة وكنا موفقين".

وأردف "حمدت الله واجتهدت وتعبت في التدريبات، حسام حسن اكتشفني ومنحني الفرصة مع النادي المصري، ولعبت بشكل أساسي أمام السعودية بسبب ثقته".

وأتم "مباراة إسبانيا صعبة وسنستعد لها بأفضل طريقة".

سجل أهداف مصر: إسلام عيسى، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

