حسام حسن: اللاعبون يدركون طريقة لعبي.. ومقتنع باختياراتي بنسبة 99.9%

أشاد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه وإدراكهم لطريقة لعبه في مباراة السعودية.

وحقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "المباراة لم تكن سهلة والسعودية من أفضل منتخبات آسيا والعرب.

وأضاف "النتيجة لم تكن متوقعة لأن المنتخبان متقاربان في المستوى".

وأكمل "أشكر اللاعبين على استجباتهم وإدراكهم للخطط وطريقة اللعب التي نريد تطبيقها رغم ضيق الوقت".

وواصل "مقتنع باختياراتي للاعبين بنسبة 99.9%".

وتابع "أشعر بالرضا من مستوى طارق علاء وهيثم حسن وإسلام عيسى، اكتشفت إسلام عيسى في المصري وأصررت على ضمه وقتها وأعرفه أنه لاعب جيد، أشاهد جميع اللاعبين".

وأوضح "من الممكن أن يتواجد 4 لاعبين جيدين في مركز واحد، لا يعني أن من لم ينضم ليس جيدا لأن الاختيار محدود".

وشدد "سنسافر إلى إسبانيا لمدة 7-8 ساعات مع منتخب من الأعظم في العالم ومرشح أول للتتويج بكأس العالم، علينا منافسه هذه الفرق، وبغض النظر عن النتيجة فالمباراة صعبة".

وتحدث حسام حسن لـ STC TV: "أشكر الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، التجربة كانت مهمة واستفدنا منها، اللاعبون استجابوا للعمل والتوفيق جاء نتيجة جهودهم، النتيجة كبيرة لكن منتخب السعودية يظل قويا وكبيرا".

وأتم "متابعتي للدوري السعودي تؤكد أن كثرة الأجانب قلصت فرص اللاعب المحلي في المشاركة، وهذا انعكس على صعوبة التصفيات، يجب منح اللاعب السعودي دقائق أكثر وأن يكون حضوره في الأندية أكبر من الأجنبي لما ذلك من تأثير مباشر على قوة المنتخب".

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.