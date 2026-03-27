مباراة ودية – موعد مواجهة منتخب مصر مع إسبانيا.. والقناة الناقلة

الجمعة، 27 مارس 2026 - 22:07

كتب : FilGoal

يواصل منتخب مصر استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا.

وسيخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن 3 مباريات ودية استعدادا لكأس العالم بمواجهات السعودية وإسبانيا والبرازيل.

وخاض منتخب مصر مباراته الأولى وفاز على السعودية 4-0 ضمن تحضيراته لكأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر مع إسبانيا على ملعب إسبانيول بمدينة برشلونة.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، 31 مارس.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

