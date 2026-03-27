بعد 26 عاما.. منتخب مصر يثأر من السعودية برباعية تحضيرا لكأس العالم

حقق منتخب مصر انتصارا عريضا على نظيره السعودي تحضيرا لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على السعودية 4-0 في مباراة ودية ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس العالم.

سجل أهداف مصر: إسلام عيسى، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو" وعمر مرموش.

ورد منتخب مصر الهزيمة للمنتخب السعودي بفارق 4 أهداف بعد مرور 26 عاما.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على مصر 5-1 وبفارق 4 أهداف، يوم 29 يوليو 1999 ضمن منافسات كأس القارات بالمكسيك.

وحقق منتخب مصر الفوز الثامن تاريخيا على المنتخب السعودي، من أصل 12 مباراة جمعت الفريقين.

وأقيمت المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر المباراة بشكل هجومي رائع ونجح في تسجيل الهدف الأول مبكرا عن طريق إسلام عيسى.

ومرر زيزو تمريرة متقنة في اتجاه إسلام عيسى الذي راوغ نواف العقيدي حارس السعوديو وسجل في الدقيقة الرابعة.

وسجل إسلام عيسى لأول مرة مع منتخب مصر بعد 5 مباريات لعبها.

وأصبح إسلام عيسى اللاعب الـ 15 في قائمة المسجلين للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.

وصنع زيزو الهدف السادس له وعادل محمد حمدي كأكثر لاعب صانع للأهداف تحت قيادة حسام حسن.

وواصل منتخب مصر ضغطه الهجومي وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد كرة عرضية من محمد هاني.

وأرسل هاني عرضية متقنة من جهة اليمين قابلها تريزيجيه برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 16.

وأضاع عمر مرموش فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد انطلاقة رائعة من زيزو وعرضية داخل منطقة الجزاء لكن مرموش لم ينجح في استغلالها.

وسجل زيزو الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 44 من الشوط الأول بعد انفراد تام بحارس المرمى.

وأحرز زيزو هدفه الخامس مع منتخب مصر والثالث تحت قيادة حسام حسن.

وشارك هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني لأول مرة مع منتخب مصر.

وحل هيثم حسن بدلا من تريزيجيه مع انطلاق الشوط الثاني.

وأحرزعمر مرموش الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 57 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها بعد لمسها وسكنت الشباك.

وساهم مرموش في 14 هدفا في مسيرته مع منتخب مصر بتسجيله 11 هدفا وصناعة 3 آخرين. وزاد مهاجم مانشستر سيتي فارق الأهداف مع رامي ربيعة في قائمة الهدافين تحت قيادة حسام حسن بتسجيله 6 أهداف وخلفه ربيعة بـ 3 أهداف.

وانطلق هيثم حسن بشكل رائع من الجهة اليمنى ومرر الكرة لمصطفى محمد لكنه تسديدة مهاجم نانت كانت ضعيفة.

وعاد محمد عبد المنعم للمشاركة مع منتخب مصر بعد غايب عام كامل وحل بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 87.