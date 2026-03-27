الاتحاد البرازيلي يعلن تفاصيل إصابة رافينيا.. وبرشلونة يحدد مدة غيابه

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تفاصيل إصابة رافينيا لاعب برشلونة وغيابه عن ودية كرواتيا المقبلة.

وغادر رافينيا مباراة فرنسا في الأمس الخميس بسبب الإصابة في المباراة التي انتهت بتحقيق فرنسا انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن رافينيا خضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة وأكدت أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية.

وأعلن نادي برشلونة في بيانه الرسمي أن غياب اللاعب سيصل إلى 5 أسابيع مما يعني غيابه عن مواجهات أتلتيكو مدريد الثلاثة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وسجل هدفي فرنسا بنفس الطريقة "لوب" كيليان مبابي في الدقيقة 32، وهوجو إيكيتيكي في الدقيقة 65، فيما سجل هدف البرازيل الوحيد جليسون بريمر في الدقيقة 78.

ونجح كيليان مبابي في الوصول للهدف الدولي رقم 56 بقميص فرنسا، ليكون على بعد هدف واحد من معادلة أوليفيه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا بـ 57 هدفا.

كما سجل مبابي للمباراة السابعة على التوالي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم جان بيير بابان حين سجل في 7 مباريات متتالية خلال الفترة بين سبتمبر 1990 حتى أكتوبر 1991.

وفاز المنتخب الفرنسي على حساب البرازيلي لأول مرة منذ 15 عاما.

ويعود آخر فوز لفرنسا قبل تلك المباراة إلى يونيو 2011 حين فاز الديوك 1-.0، وبعدها فاز منتخب السامبا مرتين وديتين بنتيجة 3-0عام 2013، و3-1 عام 2015.