افتتح سجله التهديفي وزيزو الأكثر صناعة.. إسلام عيسى يسجل في السعودية

الجمعة، 27 مارس 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

إسلام عيسى - مصر

سجل إسلام عيسى لاعب منتخب مصر الهدف الأول في السعودية في المباراة الودية التي تجمعهما.

وبات إسلام عيسى لأول مرة يسجل مع منتخب مصر بعد 5 مباريات لعبها.

وأصبح إسلام عيسى اللاعب الـ 15 في قائمة المسجلين للمنتخب تحت قيادة حسام حسن.

وصنع زيزو الهدف السادس له وعادل محمد حمدي كأكثر لاعب صانع للأهداف تحت قيادة حسام حسن.

وأحرز عيسى الهدف في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة من زيزو ثم مراوغة من لاعب سيراميكا كليوباترا لحارس السعودية وسدد في المرمى الخالي.

وقام المباراة على ملعب الإنماء في جدة.

ويسافر بعد المباراة المنتخب المصري لملاقاة المنتخب الإسباني، يوم الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

